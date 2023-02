Il gruppo Grimaldi assume 600 persone | tutti i dettagli e a chi rivolgersi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl, a quanto scrive La Presse, ha avviato una massiccia campagna di recruiting per il proprio personale di bordo. Sono aperte le candidature per la selezione di circa 600 figure per diverse mansioni di bordo in tutte le sezioni – hotel, macchina, e coperta – che entreranno a far parte di equipaggi altamente qualificati impiegati su navi moderne dedicate al trasporto di passeggeri e merci. La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita, ed impiega le sue navi su servizi regolari attivi 12 mesi all’anno.si impegna a premiare i dipendenti più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo. Per presentare la propria candidatura è ...