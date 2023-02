Il gatto | un essere libero che chiede amore

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Non sono più così tanti, i proverbiali randagi di Roma. Per un motivo pratico, innanzitutto: le auto difficilmente si fermano quando unattraversa la strada, troppa la fretta. Questo è l'aspetto doloroso della vicenda, ma c'è anche quello virtuoso, e si deve all'opera caritatevole dei volontari e delle volontarie che mentre nutrono le colonie esistenti, si incaricano anche di sterilizzarne i membri in età riproduttiva: riducendo le nascite si riducono i rischi per i gatti già in circolazione, e auspicabilmente se ne migliora la qualità della vita. Il 17 febbraio è la giornata del, l'animale domesticoe indipendente per eccellenza, ma anche affettuoso, giocherellone e curioso. “Molti cuccioli muoiono di malattie, di incidenti: dopotutto la natura ha fatto sì che le cucciolate siano abbondanti, perché è naturale ...

Esistono alcuni mici divenuti celebri perstati gli animali domestici di personaggi molto importanti nella storia. Il, con le sue movenze regali, il carattere misterioso, la natura ......perfetti per i bambini ma anche per gli adulti che non hanno tempo per curare un cane o un. ... A differenza del coniglio nano, infatti, i criceti solitamente non amanomaneggiati . In caso ...

La prima città in Italia per le polizze-gatto è Bologna, seguono Brescia e Milano ... Oltre alla tradizionale copertura RC contro eventuali danni arrecati a terzi (siano essi persone, altri animali o ...