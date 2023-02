Il fratello di Sharon Stone e gli sciacalli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ci avete segnalato uno dei tantissimi articoli pubblicati da DcNews, il sito dove scrive, tra gli altri, uno degli ex leader del movimento dei Forconi. La segnalazione in realtà rimandava al canale Telegram Capra News, che usava questo sistema clickbait per anticipare la notizia di cui stiamo per parlare. Nell’immagine di preview dell’articolo vediamopiangere e la scritta: Strage innocenti – Stavolta è toccata a lei Ma non è morta, lo sapreste da testate ben più note. No, come scopriamo aprendo l’articolo a passare a miglior vita è stato ildi, Patrick. Scrive DcNews: La strage degli innocenti non guarda in faccia nessuno: oggi tocca a. Lo ha annunciato lei stessa: morto il ...

Stone ha perso suo fratello minore Patrick. L'uomo è morto la scorsa domenica in Pennsylvania a causa di un attacco di cuore all'età di 57 anni. Ad annunciare la notizia è stata proprio l'attrice. Il lutto colpisce la famiglia di Sharon Stone. L'attrice americana ha infatti annunciato lunedì, pubblicando su Instagram un video nel quale non riesce a trattenere le lacrime, che suo fratello minore...

