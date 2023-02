Il fascino discreto degli Accordi Quadro Consip

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Con la recente firma dei contratti per i servizi applicativi in ottica cloud per le PA centrali,ha dato il via a quella che è stata definita “la madre di tutte le gare”, una pietra miliare nel sistemaacquisti IT per il Settore pubblico italiano. L’Accordosiglato, infatti, è da record per importi e perimetro messo in gioco: più di 3.3 miliardi di euro oltre le possibili estensioni per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato. Abbiamo chiesto un commento riguardo a questo importante contratto e, più in generale, sull’evoluzione del procurement pubblico negli ultimi anni Carlo Coccoli, manager con una lunghissima esperienza alle spalle come dirigente nella Divisione Settore Pubblico di IBM ITALIA S.p.A. e ora, da poco più di un anno, alla guida della Direzione commerciale di DEAS S.p.A. (azienda leader nel ...