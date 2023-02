Il decimo pacchetto di sanzioni europee tra tecnologia | energia e Iran

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Sto presentando al Consiglio una lista di proposte per sanzionare quasi cento nuove entità ed individui per il loro ruolo nel minare la sovranità e l’integrità territoriale ucraina”, così l’Alto Rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell nell’aprire la discussione suldialla Russia.che presenta alcune significative novità, tra cui misure che colpno entitàiane che inviano materiale dual use verso la Federazione. Borrell si è detto convinto che “occorre continuare a sostenere militarmente l’Ucraina”, perché “per ottenere la pace bisogna vincere la guerra”. Due concetti che secondo il diplomatico non sono contraddittori. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha esortato gli Stati ad adottare celermente le ...