Il concetto di occidentalizzazione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tengo a precisare la differenza essenziale, ossia l’errato significato che da noi s’intende con “” rispetto a Occidente storico. Qui da noi l’“” significa soltanto esaltazione della tecnocrazia, dei mercati e dei commerci nel significato liberale-borghese del termine e l’annullamento deldi politica indipendente con l’omologazione dei partiti al pensiero unico. Ormai i partiti si distinguono non più per la carica ideologica, ma per la forza mediatica dei leader: sono come delle squadre di calcio che dispongono di un calciatore fortissimo, ma se quest’ultimo è acquistato da un altro club, i rapporti si rovesciano. E del resto di cambia-casacca è piena la storia della politica italiana.Questo presuppone il tentativo di annichilire ogni valore metafisico che sia legato agli ideali politici, ...