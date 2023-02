Il comunicato del Coordinamento dei Cdr del gruppo Gedi e la risposta dell' Azienda

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A cui si aggiungerebbe la Gazzetta di Mantova. L'amministratore delegato, negando vi siano trattive formali in corso, ha ammesso che l'è pronta però "a valutare offerte in base a quanto e chi"...

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è stato sollevato dall'incarico di allenatoreclub bianconero. IlLuca Gotti, allenatore dello Spezia, è stato sollevato dall'incarico di allenatoreclub bianconero. Il- Spezia Calcio comunica di aver ...Il Coordinamento dei CdRgruppo Gedi - - - Ildell'Azienda "Non siamo "tutti in vendita". L'editore si dissocia dall' interpretazione capziosa che il coordinamento dei CdrGruppo ...

Comunicato del Coordinamento dei Comitati di Redazione del Gruppo Gedi La Stampa

Comunicato del coordinamento dei Comitati di Redazione del Gruppo Gedi la Repubblica

UFFICIALE Spezia, esonerato Gotti: il comunicato del club Sportitalia

Processo "Ruby-ter": il comunicato del Tribunale di Milano - Giurisprudenza penale Giurisprudenza Penale

Bologna – Duro comunicato del Settore Ostile: “Il progetto stenta, Bologna merita rispetto” Tuttobolognaweb

“I lavori per il costruendo tratto autostradale Ispica – Modica non subiranno nessuno stop e presto, anzi, verranno conclusi permettendoci di aprire finalmente lo svincolo modicano”. A parlare è l’Ono ...Agli inizi dell'anno, Forbes ha pubblicato l'elenco delle "2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises". Midea Group è stato inserito in questa classifica grazie alle eccel ...