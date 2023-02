"La storia inizia con undi. Anna, il mio personaggio, e Marco, interpretato da Fabio Volo, si innamorano improvvisamente. Fra loro si scatena subito una passione incredibile, si ...Proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dei Santi Francesi, sarebbe poi scattato ildicon Alessandro De Santis, la voce del duo hard - pop di Ivrea. E i due, secondo i bene ...

«Il nostro colpo di fulmine 10 anni e 6 figli» Avvenire

Il colpo di fulmine beauty: il siero effetto filler (da usare anche sulle labbra) Vanity Fair Italia

Colpo di fulmine: la recensione del libro Maremosso

Orfani (o quasi) del colpo di fulmine | il manifesto Il Manifesto

Vittoria Puccini a RTL 102.5: «Sono romantica ma non eccessivamente, mi interessa più la sostanza che la forma. Non sono esperta del colpo di fulmine, ho bisogno di tempo, devo costruire e conoscere» RTL 102.5

Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio. (Peanuts) Cupido va in giro per scoccare le frecce dell’amore: peccato che non abbia mai ...«La storia inizia con un colpo di fulmine. Anna, il mio personaggio, e Marco, interpretato da Fabio Volo, si innamorano improvvisamente. Fra loro si scatena subito una passione incredibile, si sposano ...