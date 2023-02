Il City batte l’Arsenal 3-1 e rimette le mani sulla Premier

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) LaLeague è ufficialmente riaperta. Il Manchesterha vinto fuori casa il confronto diretto con la capolista Arsenal, vittoria netta: 3-1 anche con un rigore assegnato ale poi revocato per fuorigioco. È stata anche la sfida tra Guardiola e l’allievo Arteta. Arteta che si è reso protagonista di un gesto poco sportivo: per perdere tempo ha spostato il pallone sottraendolo a De Bruyne che lo ha spinto. Adesso le due squadre sono a pari punti in classifica anche se i Gunners hanno una partita in meno. Mancano sedici partite alla fine, quindi i giochi sono apertissimi. Ilè andato in vantaggio nel primo tempo proprio con De Bruyne. Pareggio delsu un rigore a nostro avviso piuttosto generoso, rigore realizzato da Saka. Nella ripresa ilè ulteriormente ...

