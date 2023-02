Il Bayern Monaco espugna il Parco dei Principi | Psg ko

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'andata degli ottavi è del. I bavaresino ildeidimostrando di essere più squadra di un Paris Saint Germain spento, pressato, costretto a perdere una miriade di palloni. Ad un primo tempo senza tiri in porta, ma comunque con predominio bavarese, ha fatto da contraltare una ripresa più vivace con il gol del francese Coman che ha aperto la partita. Ilcomanda in avvio. Le sue intenzioni chiare dopo 28 secondi con Choupo-Moting che tira fuori. Il Psg, che presenta dal primo minuto il 16enne Zaire-Emery (il più giovane di sempre titolare in un match a eliminazione diretta di Champions), soffre il pressing totale e spietato dei tedeschi che pressano a tutto campo. Donnarumma, tuttavia, viene ben protetto dalla difesa comandata da Sergio ...

