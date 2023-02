Il Barcellona ha pagato con fattura 1 | 4 milioni di euro all’ex vicepresidente degli arbitri

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Quasi un milione e mezzo diin tre anni pagati a una società privata deldel Comitato. Così ilè finito al centro di un caso che, secondo la stampa locale, potrebbe diventare “il più grande scandalo del calcio in Spagna”. La ricostruzione è di Ser Catalunya, radio del gruppo di Cadena Ser, l’emittente privata più seguita nel Paese, secondo la quale l’ultimapagata a José María Enríquez Negreira è del giugno 2018, quando si è costituito un nuovo Comitato tecnico arbitrale e Negreira ha lasciato l’organismo. Ilera la principale e quasi esclusiva fonte di reddito della società, rimasta inattiva e senzazione dall’anno successivo all’ultimo pagamento del club blaugrana. L’ex arbitro ...

Il, attraverso un comunicato, ha cercato di spiegare la ragione dei pagamenti e ha minacciato querele per tutti coloro che faranno supposizioni o legheranno il club ad attività illegali. ...... ilfa sapere di essere a conoscenza dei fatti su cui sta indagando la Procura in merito ai pagamenti effettuati a società esterne, e vuole mettere in chiaro che ilha assunto ...

Barcellona nei guai, ha pagato 1,4 milioni al vice presidente degli arbitri la Repubblica

Barcellona, è scandalo arbitri: "Ha pagato per tre anni il vicepresidente" Tuttosport

Barcellona, che scandalo! Pagato il vice presidente del Comitato arbitrale Viola News

Il Barcellona ha pagato il vicepresidente degli arbitri per tre anni: scandalo in Spagna Fanpage.it

Il Barcellona ha pagato 1,4 milioni in tre anni al vicepresidente degli arbitri spagnoli - ilNapolista IlNapolista

I fatti risalgono a un periodo tra il 2016 e il 2018. Secondo i blaugrana erano in cambio di relazioni sui fischietti. Ma gli investigatori sospettano favori arbitrali ..."Voleva assicurarsi che non venissero prese decisioni arbitrali contro", sostiene l'Agenzia delle Entrate. Ma il club nega qualsiasi responsabilità e rilancia: "Non è una casualità che la notizia esca ...