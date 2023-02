Il 2035 è vicino | il dado è tratto | ma la politica italiana sembra non accorgersene | servono soluzioni | non lamentele

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il piano “Fit for 55”, con la discussa norma che vieta la vendita di auto a combustione interna dal, è ormai legge. Laè da sempre contraria alla norma, ma dovrà prenderne atto. Lamentarsi non serve, ci voglionoper affrontare la transizione....

A meno di non seguire molto dale vicissitudini che stanno accadendo nel mondo dell'auto ed essere quindi molto addentrati ... 1) Cosa succede nelSecondo quanto stabilito dall'Unione ...- Dopo le dichiarazioni dei ministri Salvini e Pichetto Fratin, interviene oggi Tajani: per il vicepremier è 'errore grave' la decisione e annuncia la proposta italiana di limitare la riduzione al 90%,...

Il 2035 è vicino, il dado è tratto, ma la politica italiana sembra non ... DMove.it

2035 stop motori benzina e diesel. Cgil e Cisl: "Forti timori per ... Mantovauno.it

Stop vendita auto benzina e diesel dal 2035. Danno o svolta, chi ha ... Entilocali-online

Italia contro stop Ue di auto a benzina e diesel: 2035 troppo vicino TGLA7

Con l'addio a benzina e diesel che ne sarà delle supercar La ... Dire

Dopo le dichiarazioni dei ministri Salvini e Pichetto Fratin, interviene oggi Tajani: per il vicepremier è "errore grave" la decisione e annuncia la proposta italiana di limitare la riduzione al 90%, ...Ma il 2035, per il mondo dell’auto, è molto più vicino di quanto si possa immaginare. E chi chiede la revisione di questa scadenza non conosce evidentemente le politiche commerciali delle case ...