I sistemi di tappatura del vino | spiegati da un enologo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Quanto sottovalutiamo i dettagli? Spesso, moltissimo. Come nel caso delle bottiglie di, per le quali diamo estrema importanza al contenuto (e ci mancherebbe), vetro e forma, ed etichetta dimenticando la parte funzionale che riesce a far arrivare dalla cantina a noi ilnelle sue condizioni perfette, o almeno quelle in cui l’ha deciso che queldovesse avere per noi. “Capire” il tappo e riuscire a controllarne gli effetti è dunque uno dei passaggi fondamentali per chi fae la scelta è ormai vastissima anche in questo ambito. Ma iniziamo dalla funzione: il tappo deve aderire perfettamente al vetro della bottiglia, per evitare di far fuoriuscire il liquido (colature), ma ben più importante, evitare l’eccessiva entrata di ossigeno che potrebbe causare la possibile perdita di ...