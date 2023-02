I robotaxi di Amazon a guida completamente autonoma entrano in funzione in California

... che in città ha inaugurato nel 2021 i suoi. E difatti Zoox ha ottenuto senza troppi patemi questo prima nulla osta dal Department of Motor Vehicles della California. L'INTERESSE DI...Zoox, l'azienda controllata dae specializzata nella guida autonoma, ha effettuato il primo test del suosu strada pubblica e soprattutto con dei passeggeri a bordo (tutti dipendenti). È il primo passo verso la ...

Founded in California by Jesse Levinson and Tim Kentley Klay in 2014, Zoox was acquired by Amazon in the summer of 2020. The robotaxi can transport up to four people at a time on a public route ...Zoox said the company conducted the first run of its four-person “robotaxi” Saturday with employees on board. The company says the vehicle ran a mile-long route between two buildings at Zoox's ...