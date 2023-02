I Pooh raddoppiano “Amici x sempre” | nuova data all’Olimpico di Roma

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) MILANO – “Non ci aspettavamo quello che è successo. 30mila biglietti in meno di 24 ore e San Siro che sta per diventare sold out! È pazzesco l’amore e l’affetto che ci avete dimostrato ancora una volta. Leggendo i tanti commenti che ci sono arrivati, tanti nostri fan del centro e sud Italia ci chiedono a gran voce di fare un concerto più vicino a loro. Così, dopo i risultati di San Siro, abbiamo deciso di portare questo grande evento “” anchedisabato 15 luglio”. E’ quanto annunciano isui loro canali social. I biglietti saranno disponibili da oggi, 15 febbraio, alle ore 14 nelle biglietterie autorizzate o su TicketOne. L'articolo L'Opinionista.

Dopo l'annuncio dell'evento allo stadio San Siro di Milano, che in meno di una settimana ha quasi raggiunto il sold out, i Pooh aggiungono un secondo appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma sabato 1 ...