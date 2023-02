I nostri ieri | recensione | cinema e carcere per riconciliarsi con i propri peccati

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lade I, presentato ad Alice nella Città 2022: Andrea Papini dirige un interessante film sulche osanna la forza dele del perdono Racconti dalLuca (Peppino Mazzotta) è un documentarista prestato all’insegnamento in una struttura carceraria che, per il saggio di fine corso, decide di ricostruire l’inspiegabile delitto del camionista Beppe (Francesco Di Leva). Durante la lavorazione dell’episodio i detenuti coinvolti nel laboratorio ritrovano un senso nel lavoro compiuto, mentre Luca, ripercorrendo a ritroso gli avvenimenti, incontra la rete dei legami familiari che ruotano attorno all’accaduto: la sorella della ragazza uccisa (Daphne Scoccia), l’attrice che interpreta la vittima (Maria Roveran) e la famiglia che ha abbandonato Beppe ...

