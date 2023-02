Arrivano all'improvviso eposti nei punti di passaggio più affollati con la possibilità di intascare un po' di monete, sufficienti per mangiare o per altro. Comunque la fontana in disuso, ...La mattina compravo sempre due brioche: una per me, una, a turno, per iche ... Ha contattato varie associazioni che sidi assistenza ai senza tetto, proponendo di truccarli. Ha ...

"I clochard occupano gli autobus". L'ultima follia nella Milano di Sala ilGiornale.it

Foce, clochard multati per 100 euro dalla polizia locale: “Occupano il marciapiede, è vietato” Genova24.it

Vigevano, incendio all'ex Fateci spazio La Provincia Pavese

Casirate, occupano una villetta ma il vicino li scopre dai rumori. Denunciati due clochard Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La vita dei senzatetto con 10 euro al giorno: «Mio figlio lavora qui, finge di non conoscermi. Giuro che mi... Corriere della Sera

Potrebbero essere vandali, ma anche clochard che ogni tanto occupano spazi abbandonati». Il problema riesplode soprattutto per l’ex Fateci Spazio, luogo d’aggregazione dimenticato e abbandonato al suo ...Secondo i servizi sociali del Comune di Cassino si tratta di situazioni periodiche e passeggere. Arrivano all'improvviso e occupano posti nei punti di passaggio più affollati con la possibilità di ...