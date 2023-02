I 6 mila bambini ucraini finiti nei campi di rieducazione della Russia | «Alcuni li hanno addestrati a sparare»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sono almeno 6chefrequentato idiinnell’ultimo anno. Diverse centinaia sono stati trattenuti per settimane o mesi. Oltre la data prevista per il ritorno. Lo rivela un rapporto dello Yale Humanitarian Research Lab, finanziato dal Dipartimento di Stato americano. Dal quale si evince che Mosca ha anche accelerato l’adozione e l’affidamento diprovenienti dall’Ucraina. E questo potrebbe diventare un crimine di guerra. In 43aperti tra, Crimea e Siberia, sono stati portati anchedi appena quattro mesi. Con l’obiettivo di dare loro «un’educazione patriottica e militare russa». Il rapporto Il rapporto sostiene che ...