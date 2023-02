(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le parole di Elseid, difensore della Lazio, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cluj in...

Le parole di Elseid, difensore della Lazio, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cluj in...Laoffre l'opportunità di fare turn over in un periodo denso di impegni: "Siamo rimasti ... Cerca conferme in difesa Elseidche nelle ultime settimane è riuscito a prendersi il posto da ...

LIVE TMW - Lazio, Hysaj: "Vogliamo vincere la Conference League. Ora sono sereno e tranquillo" TUTTO mercato WEB

Hysaj: "Conference Vogliamo e possiamo vincerla noi" La Gazzetta dello Sport

Hysaj: "Vogliamo vincere la Conference" Tuttosport

Hysaj avverte la Fiorentina: “Conference Vogliamo e possiamo vincerla noi” Viola News

Conferenza Hysaj: le parole del terzino prima del Cluj Lazio News 24

Elseid Hysaj ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Cluj valida per l'andata dei playoff di Conference League.'Il campionato è la priorità, ma le gare europee sono sempre importanti', dice il tecnico biancoceleste ROMA (ITALPRESS) - Arriva la Conference ...