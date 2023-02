Hunter Schafer è il nuovo volto di Angel Elixir di Mugler

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Courtesy of Press Office Occhi azzurri, capelli biondi e una femminilità libera e potente:ha l’aspetto di uno. Una bellezza tradizionale e modernissima resa ancor più incisiva da una personalità carismatica, che non teme di osare. Una combinazione che rendeile perfettodi, l’ultima fragranza femminile di. Una stella nascente con una passione per recitazione, arte e sceneggiatura, che arricchisce il firmamentocon la sua immagine moderna. Talento capace di mettere d’accordo Millennials e Generazione Z,incarna perfettamente l’essenza di...