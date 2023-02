Huawei Watch Buds | in arrivo lo smartwatch che custodisce due auricolari Bluetooth

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)annuncia in Italia l’atteso 2 in 1, uno smartcon cover pop-up cheall’interno 2true wireless. Lo Smartsi presenta con un elegante corpo in acciaio, robusto e resistente alla corrosione, con pulsanti e corona decorati con motivo Clous de Paris e a chiudere il tutto un cinturino in vera pelle primo fiori di vitello fresata. Sopra a tutto troviamo il primo dei 2 protagonisti, ovvero un display AMOLED da 1.43 pollici e 466×466 di risoluzione (326 PPI) contenente tutto ciò che si possa desiderare per il monitoraggio del benessere: Rilevamente automatico della saturazione di ossigeno nel sangue Il monitoraggio della frequenza ...