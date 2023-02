Highlights e gol Milan-Tottenham 1-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di1-0, andata degli ottavi di finale di. Al Meazza strapieno dopo sette minuti si festeggia il gol di Brahim Diaz con cui si va all’intervallo sul vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa tante occasioni da una parte e dall’altra, non muta però il risultato e così i rossoneri giocano per due risultati al ritorno. Di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE Primer gol del1 – 0Gol de Brahim Díaz pic.twitter.com/Ksk49usSJP — FootGol 4K (@FootGol 4K) February 14,SportFace.

Milan - Tottenham diretta live testuale Milan - Tottenham glidella partita. Sono i ... Tanto basta al Milan per trovare il vantaggio:di Brahim Diaz che è il più lesto a fiondarsi sul ...Torna la Champions League con le gara d'andata degli ottavi: il Milan sfida il Tottenham a San Siro. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Il tabellino di ...

Milan-Tottenham 1-0, gol e highlights: Brahim Diaz, rossoneri vincono andata degli ottavi Sky Sport

La Juventus batte la Fiorentina. Gol e highlights RaiNews

Verona-Salernitana 1-0, gol e highlights: scatto salvezza Hellas, decide Ngonge Sky Sport

Napoli-Cremonese 3-0: video, gol e highlights Sky Sport

Sampdoria-Inter 0-0, gli highlights: nessun gol e nerazzurri a -15 dal Napoli Sky Sport

Feb 14, 2023 Bayern Monaco, Champions league, Champions League 2022/23, Coman, Psg, PSG Bayern Monaco, Psg Bayern Monaco gol, Psg Bayern Monaco highlights, video PSG – Bayern Monaco 0-1 highlights e ...Da quel 23 maggio 2021, quando festeggiò lo scudetto con l’Inter. Vince il Diavolo grazie al gol di Brahim Diaz, che sblocca il risultato già al 7’. Fa tutto Theo Hernandez, che sembra un giocatore ...