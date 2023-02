Haller racconta la convivenza col tumore | 'Molti dimenticano quanto soffrono le persone intorno a te'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sebastien, attaccante del Borussia Dortmund che ha sconfitto unai testicoli, torna in campo domani in Champions League contro...

La parte peggiore è dopo la chemio in realtà -. La chemio ha rotto il mio corpo dall'interno, l'operazione dall'esterno. Quindi, ho dovuto raccoglierlo a poco a poco. E dopo la chemio,...come ha scoperto di essere malato. "Il 30 o 31 maggio sono arrivato nella nazionale ivoriana. Dalla sera ho iniziato a lamentarmi, mi sentivo come se avessi qualcosa sullo stomaco, ...

Haller racconta la convivenza col tumore: 'Molti dimenticano quanto ... Calciomercato.com

Haller si racconta dopo il cancro: «Pensavo, perché avere paura ... IlNapolista

Haller racconta la parte più difficile della lotta al cancro: Non sapevo ... Fanpage.it

Sebastian Haller racconta come ha scoperto il tumore: “Sentivo sensazioni strane allo stomaco Il Fatto Quotidiano

Borussia Dortmund: Terzic dà una notizia su Bellingham VIDEO Calciomercato.com

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund che ha sconfitto un tumore ai testicoli, torna in campo domani in Champions League contro il Chelsea. L'ivoriano ha rilasciato una bella intervista ...Haller, dalla malattia al ritorno al gol: "Non ho mai pensato di morire". Haller ha parlato della sua convivenza con l tumore e del suo ritorno al gol.