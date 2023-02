(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di gol ... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - ...

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "tocchi e ...L'Atalanta ha trovato un tesoro che risponde al nome di Rasmus Hojlund . Ventenne attaccante danese che inmesi è stato capace di prendersi l'attacco della Dea, gettando panico nelle malcapitate difese avversarie. L'ultima a cedere davanti all'uragano di Copenhagen è la retroguardia della Lazio, ...

Haaland, pochi tocchi e tanti gol: “Ecco cosa faccio durante la partita” ItaSportPress

Manchester City, preoccupazione Haaland e fischi anti Premier League Sportpress24.com

Reazione City: tris sull'Aston Villa. Lo United soffre, poi ne fa due in 5' e stende il Leeds La Gazzetta dello Sport

Manchester City-Aston Villa 3-1, le pagelle: Rodri il migliore, Mahrez ispirato. Male Chambers TUTTO mercato WEB

Hojlun, c'è un Haaland all'Atalanta: il mercato impazzisce Liberoquotidiano.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Le sue caratteristiche sono simili a Haaland, soprattutto nelle accelerazioni: sui 100 metri è uno che va sistematicamente sotto gli undici secondi. E poi ha un innato senso del gol, vede la porta ...