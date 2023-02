Guidonia | troppi batteri nell’acqua | chiusa piscina comunale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo poco più di un mese dall’inaugurazione ladiè stata. È successo ieri con ordinanza del sindaco diMontecelio, Mauro Lombardo, a seguito dell’esito delle analisi svolte dall’Asldella. L’inaugurazione poco più di un mese fa L’apertura dellarisale al 3 gennaio scorso. Una festa per la comunità che con la nuova struttura situata all’interno del Palazzetto dello Sport di via Antonio De Curtis ha potuto contare su un nuovo servizio a prezzi accessibili. Purtroppo dopo poco più di un mese, a seguito di indagini svolte dall’Asl, il dirigente medico del dipartimento di Prevenzione ...

Dopo poco più di un mese dall’inaugurazione la piscina comunale di Guidonia è stata chiusa: troppi batteri nell’acqua. È successo ieri con ordinanza del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ...Così oggi, martedì 14 febbraio, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha disposto la chiusura della piscina comunale interna al Palazzetto dello Sport di via Antonio De Curtis al Bivio di ...