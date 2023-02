Guida e Vai - Con Neith i corsi della patente sono nel Metaverso

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)e Vai, uno dei gruppi di autoscuole più grandi d'Italia, entra nelcon, un mondo virtuale pensato per offrire ai ragazzi, già prima del compimentomaggiore età, l'opportunità di formarsi per il conseguimento. Il progetto è già in uno stato avanzato dello sviluppo, con il lancio effettivo nelè previsto per la fine di quest'anno.L'IA al servizioè un hub virtuale in cui i ragazzi potranno avere a disposizione un esperto per essereti nel processo di conseguimento. Direttamente nelci si potrà allenare nei quiz...