Guardiani della Galassia Vol 3 | il nostro commento al nuovo trailer | a un passo dalla fine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A tre mesi dall'uscita ufficiale diVol. 3, ilcinecomic scritto e diretto da James Gunn, l'ultimo primadel servizio tra le fila Marvel Studios, iled emozionante footage ci invita ad affrontare con il'ultimo atto delle loro avventure per la. "Face the music" è una locuzione inglese utilizzata per spiegare il coraggio di affrontare una situazione difficile come conseguenza delle azioni di qualcuno. Implica una certa assunzione di responsabilità ma al contempo anche una crescita personale, la maturità e la coscienza di combattere per sistemare le cose o salvare qualcuno che si ama. Contiene implicitamente tutta la storia di un percorso già narrato ed esplicita la ...