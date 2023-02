Grazie ai Mondiali in Qatar la Fifa ha così tanti soldi che li presta alla Svizzera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Di Infantino si può dire tutto ma non che non sappia come fare. Iinsono stati un clamoroso successo finanziario per la. L’associazione calcistica mondiale con sede a Zurigo – scrive la Faz – ha realizzato un fatturato di 5,8 miliardi di dollariCoppa del Mondo, quasi un quarto in più rispetto al 2018, quando si giocò in Russia. La maggior parte del fatturato deriva dvendita dei diritti tv, seguita dai proventi del marketing e delle licenze e infine dvendita dei biglietti. L’utile netto è stato di 2,4 miliardi di dollari. Per il ciclo tra il 2019 e il 2022 – scrive ancora il quotidiano tedesco – lariporta un utile netto di 1,2 miliardi di dollari, ovvero undici volte superiore a ...