Gravissimo lutto nel cinema | è morta Raquel Welch

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È, attrice icona dele sex symbol di Hollywood. Aveva 82 anni. La scomparsa è arrivata dopo una breve malattia.si affermò subito nel mondo delcome sex symbol, ulteriormente esaltato dalle sue apparizioni in Fathom: bella, intrepida e spia (1967) di Leslie H. Martinson, accanto ad Anthony Franciosa, e Il mio amico il diavolo (1967) di Stanley Donen, con protagonisti Dudley Moore e Peter Cook. Sempre nel 1966 interpretò l'unico personaggio femminile nel fortunato film di fantascienza Viaggio allucinante di Richard Fleischer, con protagonista Stephen Boyd. L'icona sexy degli anni '60 e '70 era nota per le sue apparizionitografiche e televisive. La sua notorietà la portò presto ad affrontare vari generi ...

Sharon Stone ha perso il fratello Patrick di 57 anni. L'uomo è morto a causa di un attacco di cuore domenica 12 febbraio. Il fratello della Stone nel 2021 aveva subito un: aveva perso il figlio di soli 11 mesi. Sharone Stone: è morto il fratello Patrick Joseph Stone , il fratello minore dell'attrice Sharon, è morto in Pennsylvania per un attacco di ...Il Nantes, avversario della Juventus in Europa League giovedì per l'andata dei playoff, perde uno dei suoi giocatori più importanti. L'attaccante Ignatius Ganago non sarà infatti a disposizione del ...

Il club è scosso per la morte della figlia di Ganago, scomparsa a soli cinque anni a causa di un malore improvviso: un grave lutto per il calciatore che è partito subito per il Camerun.