Gravina | «Plusvalenze? Non ci sono dati oggettivi»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel corso della presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro“, a cura dell‘Associazione Italiana Calciatori, che si è tenuta ieri a Roma alla presenza del ministro per lo sport, Andrea Abodi, il presidente della FIGC Gabrieleha parlato anche della questione, che è stata al centro di un tavolo di confronto fra i L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ha risolto il giallo delleche, secondo, è irrisolvibile No. Ha però usato le intercettazioni e i foglietti sequestrati durante le indagini dei pm torinesi come confessioni dei ...ROMA - Il presidente federale Gabrieleè tornato a parlare del casoche ha visto coinvolta la Juventus . A margine della presentazione del Report dell'osservatorio "Calciatori sotto tiro " tenutasi a Roma a cura dell'...

Plusvalenze, quei dubbi di Gravina e l'unica colpevole Tuttosport

Plusvalenze Juventus, Gravina: “Non esiste oggettività negli scambi di mercato” Tuttosport

Juve, Gravina a sorpresa sulle plusvalenze: "Non ci sono dati oggettivi..." Corriere dello Sport

Gravina sul caso Juventus: “Non ci sono dati oggettivi per giudicare una plusvalenza” CalcioNapoli1926.it

Plusvalenze Juve, Gravina: «Nessuno riesce a trovare soluzioni» Juventus News 24

Ancora una volta il presidente federale ribadisce che non c’è un modo per verificarle, ma la Juventus ha beccato 15 punti di penalizzazione ...Da ultime, quelle del Presidente della Figc, Gravina che ha parlato del processo Plusvalenze e su come sia possibile regolamentare le stesse. La risposta è emblematica:"Se ne parla da tantissimi anni ...