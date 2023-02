Grande Fratello Vip | Luca Onestini si prende un due di picche da Ivana | il rifiuto della sua ex fidanzata

'Cioè, stavi con me solo perché stavi al!' , ha urlato, chiudendosi in bagno. A questo punto è davvero la fine dei DonnalisiA partire dai santi patroni di quella Tv, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, poi ile così via, per scendere ai più recenti. È questo il punto debole di tutto il discorso, che ...

Al Gf Vip Attilio Romita nero per l'eliminazione se ne va senza salutare Dire

Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi Twitter: Antonino Spinalbese a forte rischio Tag24

Grande Fratello Vip, Attilio Romita eliminato: in nomination Antonella, Antonino, Oriana e Nikita Fanpage.it

Al Gf Vip arriva Tony Toscano a cavallo e si dichiara a Sarah Dire

Al Grande Fratello Vip è andato in onda un episodio imbarazzante quando Daniele Dal Moro è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva un gesto poco carino nei confronti di Nikita Pelizon. Durante ...La relazione tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon è stata sicuramente molto importante per entrambi ma anche molto travagliata. I due si sono a lungo scontrati ma al tempo stesso stare l’uno distante ...