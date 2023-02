Governo | Bonaccini | ' Meloni capace ma ancora deve dimostrare di essere all' altezza'

Se vincerà Elly Schlein , il destino del Pd sarà melanchoniano cioè quello di una deriva radicale senza prospettiva di. Se vincerà Stefano, questi avrà qualche chance solo se ...Abbiamo già visto unche colpisce i poveri, le pensioni, il ceto medio, le donne, la sanità ... "Io esiamo diversi, abbiamo una linea politica diversa. Perché scegliere me Il Pd deve ...

Detto ciò non voglio una sinistra minoritaria, ideologica e identitaria, non so cosa farmene. Abbiamo bisogno di una sinistra che sappia parlare largo". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Coffee break, ...Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non è fascista, è capace, ha idee lontane dalle mie, dovrà dimostrare di essere all’altezza, sono partiti da troppi pochi mesi. Nelle critiche ci vuole misur ...