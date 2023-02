Gli arbitri spagnoli | «Negreira non faceva le designazioni | danni d’immagine incalcolabili»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Una bomba dai”. Questa è la prima reazione, riportata da Marca, deglialla notizia dei pagamenti effettuati per tre anni dal Barcellona all’ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale spagnolo Enríquez. Il giornale spagnolo scrive che “L’attuale istituzione arbitrale vuole che si faccia luce fino in fondo e che si chiariscano le responsabilità”, ma è anche vero che secondo glinon influiva minimamente sulle: “La sua presenza era semplicemente dovuta ad affinità con Sánchez Arminio. Niente di più”, dicono alcune fonti. Il problema è adesso il danno. Ritengono che la questione su cui sta indagando la Procura sia gravissima e che non solo avrà ...