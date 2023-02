Giustizia | avv Chiesa | ' Nordio ha capacità di devastare sistema | vada fino in fondo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Il ministroè un 'numero 1', un uomo straordinario. Io ho avuto l'onore di conoscerlo e di lavorarci contro ed è bravissimo. Se riesce a fare la metà di quello che ha in mente, devasta completamente ilche c'è in questo momento in questo Paese". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Ivano, legale difensore di Aris Espinosa e Ioana Visan, due delle ex ospiti delle serate di Arcore, dopo la sentenza di assoluzione emessa stamane dal tribunale di Milano per Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati del processo Ruby ter. Il riferimento è la riforma della Giustizia, da molti invocata per poter gestire in modo nuovo i processi, nell'ottica della certezza della pena e al tempo stesso della salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte. "Io -diceriferendosi alle ...