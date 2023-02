e Pierpaolo Pretelli 'distanti' a San Valentino A NAPOLIe Pierpaolo Pretelli 'distanti' a San Valentino ROTTURA DEFINITIVA 'Grande Fratello Vip', la lite di San Valentino ...'Grande Fratello Vip', la lite di San Valentino dei Donnalisi A NAPOLIe Pierpaolo Pretelli 'distanti' a San Valentino TORNA SU CANALE 5 'Buongiorno, mamma!', le foto dal set della seconda stagione TRA AMORI E GELOSIE 'Grande Fratello Vip', le emozioni ...

Pierpaolo Pretelli e la crisi con Giulia Salemi, al GFVip Party: Ci sono delle priorità nella vita Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: Con Pierpaolo siamo in crisi TGCOM

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli "distanti" a San Valentino TGCOM

Giulia Salemi e la crisi con Pierpaolo Pretelli: "Vogliamo affrontarla da soli" TGCOM

VIDEO | Gf Vip, Salemi conferma la crisi con Pretelli e risponde sul tradimento Dire

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più chiacchierate del momento. Dopo essersi conosciuti nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip, tra i due è scattata subito la scintilla.Durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda lunedì, come di consuetudine Alfonso si è avvicinato a Giulia Salemi per vedere il sentiment dei social nei confronti dei protagonisti del ...