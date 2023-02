Giulia De Lellis | la storia con la canzone “Stay” riaccende le speranze | riavvicinamento con Andrea Damante?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)Desono stati la coppia più seguita di Uomini e Donne e anche una volta usciti dal programma di Maria De Filippi la lorod’amore ha fatto sognare milioni di italiani che non hanno smesso di seguirli e supportarli. E, nonostante tra loro sia finita da un pezzo, i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Speranza che è stata riaccesa e poi bruscamente spenta dalla stessa Denelle scorse ore. L’influencer ha passato alcuni giorni negli Stati Uniti per andare ad uno degli eventi più esclusivi e attesi, la finale del Super Bowl. Durante la partita è stata messa lae la Deha condiviso il momento sulle sue storie Instagram. Un gesto che ha fatto sperare in ...