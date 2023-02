Giulia De Lellis | Carlo Beretta e Andrea Damante | il gesto che conferma tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)De, ex corteggiatrice del famoso dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé nelle ultime settimane, e non solo per la sospetta crisi nel rapporto con. Alcuni movimenti sui social hanno fatto preoccupare molti fans della giovane influencer di Pomezia. Parlando della sua relazione con, ci sono stati diversi dubbi riguardo alla loro situazione sentimentale. Infatti, negli ultimi giorni, la coppia non si è mostrata insieme per molto tempo enon è apparsa alla festa di compleanno della suocera. Inoltre, la ragazza è volata negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl senza il suo fidanzato.DeBerretta in crisi, colpa di ...