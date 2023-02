“Giù le mani da Oriana” GF Vip 7 | Alfonso Signorini stanco delle chiacchiere | ci mette la faccia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) GF Vip 7,torna a parlare diMarzoli e stavolta in sua difesa. Nel corso dell’ultima puntata aveva usato toni duri contro la modella venezuelana.era stata chiamata sul banco degli imputati dopo che, nella serata di sabato, si era resa protagonista di un gesto choc contro Antonino Spinalbese. Durante la festa organizzata per San Valentino ha preso una foto di Spinalbese, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e, infine, l’ha anche calpestata. Insomma, la Marzoli non si è risparmiata. “guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi. Non è un bel gesto, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”, ...