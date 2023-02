Girato un porno allo stadio | il Nizza agisce legalmente

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il mondo del calcio regala spesso episodi scandalosi. Non solo risse, tra giocatori o tifosi, invasioni di campo o cori e insulti. Questa volta è accaduto davvero l’impensabile: durante una partita di Ligue 1 è statounnel bagno di uno. Il fatto è accaduto durante la partita trae Lille, vinta dai padroni di casa. RMC Sport afferma che un incontro amoroso nei bagni è stato filmato durante la vittoria per 1-0 delcontro il Lille il 29 gennaio. Il club, di proprietà dell’Ineos di Ratcliffe, legato anche al Manchester United, è stato avvisato del filmato amatoriale dai fan preoccupati sui social media. Ilha presentato un reclamo legale, così come anche il Nice Eco Stadium, società di gestione dell’Allianz Riviera da 35.000 posti, ha sporto denuncia ...

