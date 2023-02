Giorgia Meloni non è male | clamoroso nel Pd | chi incorona il premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «Adesso? Semplice: abbiamo più di quattro anni e mezzo per lavorare...». Il giorno dopo il trionfo del «destra-centro», e di Fratelli d'Italia in particolare, alle Regionali in via della Scrofa si festeggia così: con la sobrietà e il profilo basso che ormai rappresentano lo stile invocato dadavanti alle vittorie. Stavolta, a differenza della notte del 25 settembre, addirittura con l'assenza totale sul proscenio del leader costretta anche ieri a casa (per questo ha dovuto rinunciare alle celebrazioni del 94° anniversario dei Patti Lateranensi) da un fastidioso attacco influenzale. Ciò che in ogni caso emerge con forza dal “test”, al netto della soddisfazione per aver riportato il Lazio a destra e per il primato conquistato in Regione Lombardia, è un dato politico che supera ampiamente i confini del pur importante voto amministrativo. Lo ...