(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il governose segue la narrativa degli Stati Uniti e rivela per la prima volta che tre oggetti non identificati sono stati avvistati sul proprio spazio aereo tra il 2019 e il 2021, "sospettati ...

I tre oggetti volanti sono stati rilevati nella prefettura di Kagoshima, nel sudovest del, nel novembre 2019, e nelle prefetture nordorientali di Miyagi e Aomori, rispettivamente nel giugno ...... con percentuali che, nel caso del, vanno sotto il 10% (uomini) e 4% (donne). Diversi i ... è importante fare attenzione ai segni rivelatori di operazioni truffa, come richiestedi ...

Giappone: sospette attività spionaggio da 3 palloni cinesi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il governo di Tokyo ha il ''forte sospetto'' che tre oggetti volanti non identificati entrati nel proprio spazio aereo in tre anni, dal 2019, siano palloni spia cinesi. Lo scrive l'agenzia di stampa ...MeteoWeb Il Ministero della Difesa del Giappone ha affermato oggi che tra il 2019 e il 2021 in almeno tre casi sono stati rilevati oggetti non identificati nei cieli nipponici e che si “sospetta ...