GFVip | “Io l’ho nominata per questo” le gieffine infastidite dal comportamento di una VIP

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), ledella Casa commentano ildella coinquilina Sarah Altobello: ecco cosa è emerso, la settima edizione del noto reality show di Canale 5 tra pochi mesi volge al termine. Questa risulta essere una delle edizioni più lunghe. Nelle ultime ore nel van della Casa, Micol, Giaele, Nicole e Oriana si confrontano commentando ildi Sarah Altobello durante questa nuova avventura televisiva. Leggi anche –> Alfonso Signorini a cena con i Prelemi: “Io cemessa tutta” (VIDEO) Le parole delle… “Lei propende di più da quella parte di là e si vede” dichiara Micol e poi aggiunge: “Al di là di Oriana e Onestini qualche volta”. “Si Sarah a me mi vuole bene perchè ha legato con me dall’inizio come io gli voglio bene ma in ...