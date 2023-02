GF Vip | San Valentino amaro per Antonella | Edoardo l' ha lasciata

Non c'è pace per la coppia che proprio nel giorno degli innamorati sembra andare in pezzi. Sarà la rottura definitiva o ci sarà una nuova riconciliazione Nella casa del ' Grande Fratello' ilValentino di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è certo quello che si poteva immaginare. I due invece di festeggiare inscenano l'ennesima lite, particolarmente accesa. E' ...... poi posta una story: ma cosa vuole dire Gf, Giulia Salemi in lacrime: 'Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi. PasseremoValentino separati' Il giorno diValentino Entrambi vogliono ...

"Grande Fratello Vip", la lite di San Valentino dei Donnalisi TGCOM

Lazza, Sangiovanni, Mr. Rain, Lorenzo: quanti vip per Milan-Tottenham La Gazzetta dello Sport

VIDEO | Gf Vip, san Valentino con lite per Antonella ed Edoardo per colpa di un cucchiaio di panna Dire

Le volanti dediche romantiche per San Valentino - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Il San Valentino di Chiara Ferragni, Fedez assente e l'amore è tutto per la famiglia Today.it

Ilary Blasi ha preparato tutto per la cena di San Valentino nella villa ma con lei non ci sono solo le figlie Ilary Blasi ha festeggiato il San Valentino a casa con le figlie Isabel e Chanel Totti, lo ...I tre, tutti già pregiuducati, erano arrivati da Napoli per una serie di colpi: dopo quello fallito al dentista avevano puntato un'altra vittima, ma… ...