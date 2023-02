GF Vip | George Ciupilan a Casa Pipol | “Nikita Pelizon non è stata vera con me”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è stato ospite adove ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza all’interno dellapiù spiata d’Italia. Il ragazzo ha parlato del suo rapporto con, con la quale inizialmente aveva instaurato un buon feeling. Tuttavia, dopo l’ingresso di Luca Onestini, i due si sono allontanati eha ammesso di aver rivalutato, soprattutto dopo alcune sue scelte e comportamenti che, secondo lui, hanno dimostrato la sua insincerità. GF Vip 7,è un fiume in piena (anche contro) In particolare,ha raccontato di quando ...

Ascolti - Grande Fratello7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.- 105 giorni in Casa Dana Saber - 28 giorni in Casa Wilma Goich - 123 giorni in Casa

