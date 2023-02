Gf Vip 7 | nervi tesi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria | “Anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non manca di far discutere il tormentato rapporto tra. I due ragazzi continuano ad avere motivi per bisticciare, non riuscendo a trovare un punto di incontro. Seè convinta chetornerà da lei, il volto di Forum non è dello stesso avviso. Durante un duro confrontoha infatti espresso alla schermitrice la volontà di chiudere definitivamente il rapporto con rispetto. Il Vippone si è poi confidato con Daniele, mentrecon Antonino Spinalbese, che ha cercato di farla riflettere sul suo comportamento. Nelle ultime ore, la sorpresa diTavassi a Micol Incorvaia ha lasciato tutti commossi. Tra questiche ...