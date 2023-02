Gf Vip 7 | i media spagnoli deridono Daniele Dal Moro | “Se Oriana Marzoli si è innamorata di lui non è certo per le sue grandi capacità oratorie”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nome poco conosciuto al pubblico italiano prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è diventata ormai una delle icone di questa settima edizione,nella penisola iberica nel corso degli anni ha fatto a dir poco furore. Personaggio (in)discusso di diversi reality, è una delle influencer più seguite, amate ma anche criticate dagli. E i, consapevoli di ciò, non hanno smesso di seguire nemmeno le sue “gesta” in Italia. Di recente, si sono espressi sul suo flirt conDal, lasciandosi andare ad alcune considerazioni che stanno tenendo banco sui social network. Stando a quanto riportato da Biccy.it, le riviste patinate spagnole hanno iniziato a prendere in giro il Vippone: Adesso ci occupiamo di quello che sta facendo ...

Solo che Chiara Ferragni e Fedez hanno una sovraesposizione mediatica più alta dellae persino di tanti altri. Al momento non sappiamo cosa abbia davvero influito: il bacio con Rosa ...... Canale5: Striscia la Notizia ha interessato unadi 3.804.000 spettatori (18.2%); Rai Uno: L'... Il daytime di Amici ha interessato spettatori (%); Canale 5: Il daytime di Grande Fratello7 ha ...

Gf Vip 7, i media spagnoli deridono Daniele Dal Moro: “Se Oriana ... Isa e Chia

"Qua le persone sincere muoiono": Daniele urla contro gli autori e minaccia di abbandonare il GF Vip (video) Today.it

Gf Vip, provvedimenti presi per il gesto di Oriana Marzoli Cosa potrebbe succedere stasera ilmessaggero.it

GF Vip, anticipazioni stasera: il triangolo amoroso infiamma la casa; Luca e Ivana in crisi Today.it

Gf vip, Luca e Ivana: dopo ore di tensione, pace fatta "tra le lenzuola" Today.it

Mentre lei dormiva in piscina per non essere disturbata dai suoi compagni di stanza, il VIP l’avrebbe raggiunta per scusarsi dell’accaduto di poche ore prima. Stando al racconto di Antonella, Edoardo ...Confidandosi con Matteo Diamante, Davide spiega le ragioni che lo hanno portato a mette fine alla sua ultima storia d'amore Una nuova giornata di sole inizia nella Casa e come ogni mattina i VIP si ...