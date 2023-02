“GF Vip 7” | Giaele costretta a farlo subito | la decisione improvvisa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) News tv. “GF Vip 7”,De Donà: la. Il Grande Fratello Vip continua a regalare grosse emozioni al pubblico da casa. In queste ultime ore non si fa altro che parlare diDe Donà, la quale ha reagito davvero molto male alla dura lettera ricevuta da suo marito. Fin dal suo ingresso nella casa la Vippona ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo rapporto con il marito, l’imprenditore Bradford Beck. I due stanno insieme sei mesi all’anno, e trascorrono gli altri sei mesi ognuno per conto proprio. Inoltre il loro è un rapporto ‘libero’. Nonostante ciò, dopo il flirt con Antonino Spinalbese, il marito Bradford Beck le ha inviato una lettera in cui la bacchettava e la Vippona è tornata a parlare del suo ...

L'amaro sfogo diDe Donà al GfNel corso dell'ultima puntata del Grande FratelloDe Donà ha ricevuto una nuova lettera da parte del marito . Lettera in cui non sono mancate le ...Questa piacevole novità ha generato anche una bella iniziativa da mettere in atto dopo il Grande Fratello. La decisione die Daniele dopo il GF: cosa faranno insieme ad Oriana...

"Grande Fratello Vip", Giaele prova a chiarire con Antonino TGCOM

La decisione di Giaele e Daniele dopo il GF Vip: cosa faranno con Oriana Blog Tivvù

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà contro il marito Bradford: "Non sto sbagliando nulla, sono arrabbiata con lui" ComingSoon.it

Giaele arrabbiata con il marito Brad dopo la lettera al GF Vip: Mi ha rotto Fanpage.it

"GF Vip", Giaele De Donà e la lettera del marito TGCOM

Giaele De Donà c'è rimasta male per la lettera che il marito le ha mandato al Grande Fratello Vip, non pensa che sta sbagliando nella casa ...Nella casa del "Grande Fratello Vip" il San Valentino di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è certo quello che si poteva immaginare. I due invece di festeggiare inscenano l'ennesima lite, p ...