Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria choc | “Antonino Spinalbese prende le pillole per farsi sgonfiare le pal*e”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stanno destando clamore le parole cheavrebbe pronunciato sudurante una conversazione con Antonella Fiordelisi. Il Vippone, infastidito dal fatto che la sua fidanzata si sia cambiata davanti all’hair stylist, ha provato i motivi per cui si sua arrabbiato, tirando in ballo le medicine che l’ex di Belen Rodriguez assume per i suoi problemi di salute: Te le faccio notare e tu è come se non capissi il mio disagio, il mio problema. Ti stai cambiando con uno che si piglia le pasticche perle p***e che ha le p***e gonfie così.. Del testosterone, non so che c***o ha. E tu ti cambi… Esternazioni che hanno fatto subito il giro del web, generando una nuova ondata di polemiche.“uno che ...