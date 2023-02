Gf Vip 7 | dopo l’ultima litigata torna il sereno tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi Video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Continuano gli alti e bassi traall’interno della Casa del Grande Fratello Vip.discussione tra i due, avvenuta per colpa di un cucchiaio da cucina “incriminato” èto ilall’interno della coppia.aveva perso le staffeaver visto la sua fidanzata giocare con la panna in compagnia di Antonino Spinalbese, che proprio il volto di Forum non può tollerare all’interno della Casa. Subito, si è lasciato acceccare dalla gelosia tanto da aver deciso di lasciare lail giorno di San Valentino.ha usato parole molto forti contro la sua compagna di avventura, parole che a quanto pare, la diretta ...