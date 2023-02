“Gesto forte con Germania e Francia” Mano tesa di Monti a Meloni | il consiglio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In questi ultimi giorni l'asse-Macron-Scholz è quanto mai delicato. E nelle prossime ore la Premier italiana si gioca tanto della sua credibilità in Europa: parola di Mario. Nel corso della puntata del 15 febbraio di Omnibus, in onda su La7, l'ex Presidente delha risposto alla questione posta dalla conduttrice Alessandra Sardoni relativa all'apparente unità di intenti del fronte europeo sulle sanzioni da applicare alla Russia, a quasi un anno di distanza dall'invasione di Putin in Ucraina. “Il rapporto tra l'Ue e la Nato sarà il grande tema della prossima legislatura europea che nascerà dopo le elezioni del maggio 2024”, afferma, che poi lancia un avvertimento a Giorgia: “Lei nei giorni che vengono ha una straordinaria occasione per dimostrare che in Europa l'Italia ...